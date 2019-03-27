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Курсы валют в Химках

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Химках. Лучшие курсы валют в банках Химок на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Химок
покупка продажа
USD
64,17
рубля за доллар США
63,47
Банк Уралсиб
65,30
Московский Кредитный Банк
EUR
72,58
рубля за евро
71,90
Московский Кредитный Банк
73,53
Банк Уралсиб
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк Уралсиб 63,47 65,41 71,56 73,53 27.03.2019 10:20
Московский Кредитный Банк 63,30 65,30 71,90 73,90 27.03.2019 10:16
Московский Областной Банк 63,30 65,40 71,70 73,80 27.03.2019 10:15
Банк «Возрождение» 62,74 65,66 71,15 74,05 27.03.2019 10:18
Промсвязьбанк 62,49 66,49 70,71 74,71 27.03.2019 10:19

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