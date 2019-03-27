Курсы валют в Химкахизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Химках. Лучшие курсы валют в банках Химок на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Химок
|покупка
|продажа
|USD
|
64,17
рубля за доллар США
|
63,47
Банк Уралсиб
|
65,30
Московский Кредитный Банк
|EUR
|
72,58
рубля за евро
|
71,90
Московский Кредитный Банк
|
73,53
Банк Уралсиб
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Банк Уралсиб
|63,47
|65,41
|71,56
|73,53
|27.03.2019 10:20
|Московский Кредитный Банк
|63,30
|65,30
|71,90
|73,90
|27.03.2019 10:16
|Московский Областной Банк
|63,30
|65,40
|71,70
|73,80
|27.03.2019 10:15
|Банк «Возрождение»
|62,74
|65,66
|71,15
|74,05
|27.03.2019 10:18
|Промсвязьбанк
|62,49
|66,49
|70,71
|74,71
|27.03.2019 10:19
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