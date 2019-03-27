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Курс гонконгского доллара в Ключевке

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Выгодный курс покупки/продажи гонконгского доллара в Ключевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена гонконгского доллара в банках Ключевки.

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HKD
81,75
рубль за 10 гонконгских долларов
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