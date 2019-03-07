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Курс гонконгского доллара в Новинках

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Выгодный курс покупки/продажи гонконгского доллара в Новинках на сегодня. Найдите лучший курс обмена гонконгского доллара в банках Новинок.

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HKD
84,03
рубля за 10 гонконгских долларов
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