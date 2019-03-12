Вход
Поиск

Курс гонконгского доллара в Петровке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи гонконгского доллара в Петровке на сегодня. Найдите лучший курс обмена гонконгского доллара в банках Петровки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петровки
 
HKD
84,18
рубля за 10 гонконгских долларов
Нет данных о курсах обмена в банках Петровки
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах