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Курс венгерского форинта в Большом Сурмете

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Выгодный курс покупки/продажи венгерского форинта в Большом Сурмете на сегодня. Найдите лучший курс обмена венгерского форинта в банках Большого Сурмета.

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HUF
23,31
рубля за 100 венгерских форинтов
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