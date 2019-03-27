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Курс венгерского форинта в Кардаилово

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Выгодный курс покупки/продажи венгерского форинта в Кардаилово на сегодня. Найдите лучший курс обмена венгерского форинта в банках Кардаилово.

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HUF
22,92
рубля за 100 венгерских форинтов
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