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Курс венгерского форинта в Степаново

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Выгодный курс покупки/продажи венгерского форинта в Степаново на сегодня. Найдите лучший курс обмена венгерского форинта в банках Степаново.

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HUF
23,60
рубля за 100 венгерских форинтов
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