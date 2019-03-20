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Курс японской иены в Аксенкино

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Аксенкино на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Аксенкино.

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JPY
57,81
рублей за 100 японских иен
Нет данных о курсах обмена в банках Аксенкино
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