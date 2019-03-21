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Курс японской иены в Благовещенке

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Благовещенке на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Благовещенки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Благовещенки
 
JPY
57,62
рублей за 100 японских иен
Нет данных о курсах обмена в банках Благовещенки
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