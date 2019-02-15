Курс японской иены в Петропавловске-Камчатскомизменить город
Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Петропавловске-Камчатском на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Петропавловска-Камчатского.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Петропавловска-Камчатского
|покупка
|продажа
|JPY
|
59,91
рублей за 100 японских иен
|
60,35
Дальневосточный Банк
|
60,80
Примсоцбанк
|Банк
|JPY
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Дальневосточный Банк
|60,35
|60,85
|15.02.2019 11:15
|Примсоцбанк
|59,50
|60,80
|15.02.2019 11:17
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