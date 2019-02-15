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Курс японской иены в Петропавловске-Камчатском

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Выгодный курс покупки/продажи японской иены в Петропавловске-Камчатском на сегодня. Найдите лучший курс обмена японской иены в банках Петропавловска-Камчатского.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петропавловска-Камчатского
покупка продажа
JPY
59,91
рублей за 100 японских иен
60,35
Дальневосточный Банк
60,80
Примсоцбанк
Банк JPY Время обновления
Покупка Продажа
Дальневосточный Банк 60,35 60,85 15.02.2019 11:15
Примсоцбанк 59,50 60,80 15.02.2019 11:17

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