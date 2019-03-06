Курс японской иены в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького
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Валюта
Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
JPY
58,80
рублей
за 100 японских иен
Нет данных о курсах обмена в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького