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Курсы валют в Каменноозерном

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Каменноозерном. Лучшие курсы валют в банках Каменноозерного на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Каменноозерного
покупка продажа
USD
63,77
рубля за доллар США
EUR
72,59
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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