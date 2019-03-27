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Курс киргизского сома в Каргале

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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Каргале на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Каргалы.

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KGS
92,00
рубль за 100 киргизских сомов
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