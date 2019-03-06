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Курс киргизского сома в Коме

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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Коме на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Комы.

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KGS
94,41
рубля за 100 киргизских сомов
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