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Курс киргизского сома в Лабазе

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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Лабазе на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Лабазы.

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KGS
92,00
рубль за 100 киргизских сомов
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