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Курс киргизского сома в Васильевке

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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Васильевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Васильевки.

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KGS
91,22
рубль за 100 киргизских сомов
Нет данных о курсах обмена в банках Васильевки
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