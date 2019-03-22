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Курс киргизского сома в Желтом

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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Желтом на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Желтого.

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KGS
91,22
рубль за 100 киргизских сомов
Нет данных о курсах обмена в банках Желтого
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