Курсы валют в Кичкассеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кичкассе. Лучшие курсы валют в банках Кичкасса на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кичкасса
|покупка
|продажа
|USD
|
64,17
рубля за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
72,58
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
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