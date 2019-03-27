Курсы валют в Кинзелькеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кинзельке. Лучшие курсы валют в банках Кинзельки на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кинзельки
|покупка
|продажа
|USD
|
64,17
рубля за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
72,58
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
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