Курсы валют в Комеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Коме. Лучшие курсы валют в банках Комы на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Комы
|покупка
|продажа
|USD
|
65,80
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
74,51
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
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