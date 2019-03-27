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Курсы валют в Краснохолме

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Краснохолме. Лучшие курсы валют в банках Краснохолма на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Краснохолма
покупка продажа
USD
64,17
рубля за доллар США
EUR
72,58
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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