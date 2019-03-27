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Курсы валют в Кряжлах

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кряжлах. Лучшие курсы валют в банках Кряжлов на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кряжлов
покупка продажа
USD
64,17
рубля за доллар США
EUR
72,58
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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