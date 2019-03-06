Курсы валют в Кузнецке-12изменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Кузнецке-12. Лучшие курсы валют в банках Кузнецка-12 на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кузнецка-12
|покупка
|продажа
|USD
|
65,80
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
74,51
рубля за евро
|
—
|
—
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