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Курс казахстанского тенге в Беловке

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Беловке на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Беловки.

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KZT
16,97
рублей за 100 казахстанских тенге
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