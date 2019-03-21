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Курс казахстанского тенге в Большом Сурмете

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Большом Сурмете на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Большого Сурмета.

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KZT
16,97
рублей за 100 казахстанских тенге
Нет данных о курсах обмена в банках Большого Сурмета
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