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Курс казахстанского тенге в Голубом Факеле

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Голубом Факеле на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Голубого Факела.

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KZT
16,85
рублей за 100 казахстанских тенге
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