Курс казахстанского тенге в Калининградеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Калининграде на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Калининграда.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Калининграда
|покупка
|продажа
|KZT
|
17,63
рублей за 100 казахстанских тенге
|
14,90
Москоммерцбанк
|
17,75
Москоммерцбанк
|Банк
|KZT
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Москоммерцбанк
|14,90
|17,75
|15.02.2019 15:01
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