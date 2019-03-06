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Курс казахстанского тенге в Нижней Мактаме

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Выгодный курс покупки/продажи казахстанского тенге в Нижней Мактаме на сегодня. Найдите лучший курс обмена казахстанского тенге в банках Нижней Мактамы.

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KZT
17,43
рублей за 100 казахстанских тенге
Нет данных о курсах обмена в банках Нижней Мактамы
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