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Курсы валют в Липовке

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Липовке. Лучшие курсы валют в банках Липовки на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Липовки
покупка продажа
USD
66,08
рублей за доллар США
EUR
74,29
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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