Курсы валют в Матвеевкеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Матвеевке. Лучшие курсы валют в банках Матвеевки на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Матвеевки
|покупка
|продажа
|USD
|
65,40
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
74,06
рубля за евро
|
—
|
—
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