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Курсы валют в Майском

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Майском. Лучшие курсы валют в банках Майского на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Майского
покупка продажа
USD
64,17
рубля за доллар США
EUR
72,58
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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