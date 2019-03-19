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Курс молдавского лея в Акбулаке

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Акбулаке на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Акбулака.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Акбулака
 
MDL
37,54
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Акбулака
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