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Курс молдавского лея в Белоусовке

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Белоусовке на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Белоусовки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Белоусовки
 
MDL
37,24
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Белоусовки
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