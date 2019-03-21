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Курс молдавского лея в Беловке

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Беловке на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Беловки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Беловки
 
MDL
37,24
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Беловки
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