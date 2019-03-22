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Курс молдавского лея в Ивановке

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Ивановке на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Ивановки.

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MDL
37,01
рублей за 10 молдавских леев
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