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Курс молдавского лея в Мустаеве

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Мустаеве на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Мустаева.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Мустаева
 
MDL
37,15
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Мустаева
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