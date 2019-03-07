Вход
Поиск

Курс молдавского лея в Октябрьском

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Октябрьском на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Октябрьского.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Октябрьского
 
MDL
38,57
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Октябрьского
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах