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Курс молдавского лея в Семеновке

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Семеновке на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Семеновки.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Семеновки
 
MDL
38,75
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Семеновки
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