Курс молдавского лея в Центральной усадьбе Племзавода имени Максима Горького
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Курс ЦБ
Лучшие курсы в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького
MDL
38,53
рублей
за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Центральной усадьбы Племзавода имени Максима Горького