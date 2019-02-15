Курсы валют в Москвеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Москве. Лучшие курсы валют в банках Москвы на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в обменных пунктах Москвы
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,62
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
Чувашкредитпромбанк
|
66,90
АО КБ «ИС Банк»
Индустриальный Сберегательный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,13
ОКВКУ "На Белорусской" АКБ Чувашкредитпромбанк в г. Москва
Чувашкредитпромбанк
|
75,50
ОКВКУ "На Белорусской" АКБ Чувашкредитпромбанк в г. Москва
Чувашкредитпромбанк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
ОКВКУ "На Белорусской" АКБ Чувашкредитпромбанк в г. Москва
еще 2 обменных пункта свернуть
66,62
66,90
75,13
75,50
Показать телефон
15.02.2019 10:30
66,62
66,90
75,13
75,50
Показать телефон
15.02.2019 10:31
66,62
66,90
75,13
75,50
Показать телефон
15.02.2019 10:30
66,61
67,25
75,12
75,85
66,50
66,95
75,10
75,70
66,46
67,03
74,99
75,57
66,45
66,90
75,10
75,70
66,44
66,90
75,10
75,50
Показать телефон
15.02.2019 10:33
Внешфинбанк - ККО "Столичный"
еще 2 обменных пункта свернуть
66,40
66,90
75,00
75,50
66,40
66,90
75,00
75,50
66,40
66,90
75,00
75,50
66,40
67,00
75,00
75,55
Таврический - Московский филиал
еще 2 обменных пункта свернуть
66,40
67,05
74,95
75,65
66,40
67,05
74,95
75,65
66,40
67,05
74,95
75,65
66,40
66,90
75,10
75,55
Заубер Банк - ДО №3 «Жулебино»
еще 6 обменных пунктов свернуть
66,36
66,99
75,06
75,64
66,36
66,99
75,06
75,64
66,36
66,99
75,06
75,64
66,36
66,99
75,06
75,64
66,36
66,99
75,06
75,64
66,36
66,99
75,06
75,64
66,36
66,99
75,06
75,64
66,30
67,10
74,80
75,70
66,30
66,90
74,95
75,50
Показать телефон
15.02.2019 09:35
66,26
67,49
74,86
76,19
66,20
67,10
75,00
75,70
Показать телефон
15.02.2019 10:04
66,20
66,99
74,85
75,63
66,20
67,00
74,80
76,00
Показать телефон
15.02.2019 08:54
Ак Барс - ДО №4 "Ленинградский"
еще 1 обменный пункт свернуть
66,18
67,07
74,74
75,64
66,18
67,07
74,74
75,64
66,15
66,95
74,60
75,55
66,10
67,20
74,70
75,80
66,10
67,60
74,70
76,30
66,00
67,08
74,60
75,73
Показать телефон
15.02.2019 09:47
66,00
66,90
74,50
75,70
65,74
67,55
74,21
76,22
ДО «Краснопресненское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
еще 4 обменных пункта свернуть
65,50
68,50
74,00
77,00
65,50
68,50
74,00
77,00
65,50
68,50
74,00
77,00
65,50
68,50
74,00
77,00
65,50
68,50
74,00
77,00
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года