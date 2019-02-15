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Курсы валют в Москве

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Москве. Лучшие курсы валют в банках Москвы на сегодня.

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USD
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EUR
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Время обновления
ОКВКУ "На Белорусской" АКБ Чувашкредитпромбанк в г. Москва
еще 2 обменных пункта
66,62
66,90
75,13
75,50
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15.02.2019 10:30 
Чувашкредитпромбанк - ККО г. Москва
66,62
66,90
75,13
75,50
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15.02.2019 10:31 
ОКВКУ «На Фрунзенской» АКБ "Чувашкредитпромбанк" ПАО в г. Москва
66,62
66,90
75,13
75,50
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15.02.2019 10:30 
Веста
66,61
67,25
75,12
75,85
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15.02.2019 10:38 
Банк Металлург
66,50
66,95
75,10
75,70
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15.02.2019 10:37 
НС Банк -ДО "На Курской"
66,46
67,03
74,99
75,57
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15.02.2019 10:37 
Банк Металлург - Дополнительный офис "Центральный"
66,45
66,90
75,10
75,70
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15.02.2019 10:37 
Байкалинвестбанк - Московский филиал
66,44
66,90
75,10
75,50
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15.02.2019 10:33 
Внешфинбанк - ККО "Столичный"
еще 2 обменных пункта
66,40
66,90
75,00
75,50
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15.02.2019 10:37 
Внешфинбанк - ДО "Центральный"
66,40
66,90
75,00
75,50
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15.02.2019 10:37 
Внешфинбанк - ДО "Московский"
66,40
66,90
75,00
75,50
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15.02.2019 10:37 
«Норвик Банк — Москва»
66,40
67,00
75,00
75,55
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15.02.2019 10:38 
Таврический - Московский филиал
еще 2 обменных пункта
66,40
67,05
74,95
75,65
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15.02.2019 10:18 
Таврический - ДО Ильинский
66,40
67,05
74,95
75,65
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15.02.2019 10:18 
Таврический - ДО Варшавский
66,40
67,05
74,95
75,65
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15.02.2019 10:18 
АО КБ «ИС Банк»
66,40
66,90
75,10
75,55
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15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ДО №3 «Жулебино»
еще 6 обменных пунктов
66,36
66,99
75,06
75,64
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15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ОКВКУ № 5 «Рижская»
66,36
66,99
75,06
75,64
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15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №10 «Белорусская»
66,36
66,99
75,06
75,64
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15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №9 «Крылатское»
66,36
66,99
75,06
75,64
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ОКВКУ № 8 «Павелецкая»
66,36
66,99
75,06
75,64
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ОКВКУ №6 «Красные ворота»
66,36
66,99
75,06
75,64
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15.02.2019 10:37 
Заубер Банк - ДО №2 «Московский»
66,36
66,99
75,06
75,64
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
БыстроБанк - Московский филиал
66,30
67,10
74,80
75,70
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
Банк Реалист - ДО "Центральный"
66,30
66,90
74,95
75,50
Показать телефон
15.02.2019 09:35 
Далена Банк - Офис «Таганский»
66,26
67,49
74,86
76,19
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15.02.2019 10:38 
РАМ Банк - Центральный офис
66,20
67,10
75,00
75,70
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15.02.2019 10:04 
Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) - Центральный офис
66,20
66,99
74,85
75,63
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
Плюс Банк - Дополнительный офис "Римская"
66,20
67,00
74,80
76,00
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15.02.2019 08:54 
Ак Барс - ДО №4 "Ленинградский"
еще 1 обменный пункт
66,18
67,07
74,74
75,64
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15.02.2019 10:37 
"АК БАРС" Банк - Московский филиал
66,18
67,07
74,74
75,64
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
Промсельхозбанк - Дополнительный офис «Центральный»
66,15
66,95
74,60
75,55
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15.02.2019 10:38 
Фора-Банк - Центральный офис
66,10
67,20
74,70
75,80
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15.02.2019 10:38 
Далена Банк - Центральный офис
66,10
67,60
74,70
76,30
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15.02.2019 10:38 
Стандарт-Кредит - Филиал в г. Москва
66,00
67,08
74,60
75,73
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15.02.2019 09:47 
Джей энд Ти Банк - ДО "Таганский"
66,00
66,90
74,50
75,70
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
ДО "Смоленский" Ф-ла Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"
65,74
67,55
74,21
76,22
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
ДО «Краснопресненское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
еще 4 обменных пункта
65,50
68,50
74,00
77,00
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15.02.2019 10:37 
ДО «Долгоруковское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
65,50
68,50
74,00
77,00
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15.02.2019 10:37 
ЦО Филиала "Корпоративный" ПАО"Совкомбанк"
65,50
68,50
74,00
77,00
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
ДО «Красносельское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
65,50
68,50
74,00
77,00
Показать телефон
15.02.2019 10:37 
ДО «Таганское» Ф-ла «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
65,50
68,50
74,00
77,00
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15.02.2019 10:37 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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