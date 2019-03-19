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Курс норвежской кроны в Адамовке

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Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Адамовке на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Адамовки.

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NOK
75,82
рублей за 10 норвежских крон
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