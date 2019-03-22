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Курс норвежской кроны в Буранном

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Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Буранном на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Буранного.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Буранного
 
NOK
75,41
рублей за 10 норвежских крон
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