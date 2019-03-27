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Курс норвежской кроны в Лапазе

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Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в Лапазе на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках Лапаза.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Лапаза
 
NOK
75,21
рублей за 10 норвежских крон
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