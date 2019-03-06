Вход
Поиск

Курс норвежской кроны в слободе Верхнемакеевке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи норвежской кроны в слободе Верхнемакеевке на сегодня. Найдите лучший курс обмена норвежской кроны в банках слободы Верхнемакеевки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках слободы Верхнемакеевки
 
NOK
75,92
рублей за 10 норвежских крон
Нет данных о курсах обмена в банках слободы Верхнемакеевки
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах