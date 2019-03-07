Курсы валют в Новинкахизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Новинках. Лучшие курсы валют в банках Новинок на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Новинок
|покупка
|продажа
|USD
|
65,96
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
74,57
рубля за евро
|
—
|
—
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,6% Срок 367 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4%