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Курсы валют в Петровке

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Петровке. Лучшие курсы валют в банках Петровки на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петровки
покупка продажа
USD
66,08
рублей за доллар США
EUR
74,29
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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