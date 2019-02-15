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Курсы валют в Петрозаводске

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Петрозаводске. Лучшие курсы валют в банках Петрозаводска на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Петрозаводска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Восточный Банк
66,95
Восточный Банк
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Восточный Банк
75,50
Восточный Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Восточный Банк 66,55 66,95 75,15 75,50 15.02.2019 11:08
Московский Индустриальный Банк 66,30 67,30 74,90 75,90 15.02.2019 11:12
Росгосстрах Банк 66,20 67,35 74,80 76,00 15.02.2019 11:09
СКБ-Банк 66,01 67,49 74,56 76,04 15.02.2019 11:12
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 74,50 76,50 15.02.2019 11:09
Банк Уралсиб 65,76 67,80 74,32 76,37 15.02.2019 11:11
Россельхозбанк 65,45 68,05 73,95 76,55 15.02.2019 11:06
ОТП Банк 65,00 69,00 74,00 78,00 15.02.2019 11:08
Банк «Возрождение» 64,95 67,85 74,05 76,95 15.02.2019 11:10

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