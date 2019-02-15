Курсы валют в Петрозаводскеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Петрозаводске. Лучшие курсы валют в банках Петрозаводска на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Петрозаводска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Восточный Банк
|
66,95
Восточный Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|66,55
|66,95
|75,15
|75,50
|15.02.2019 11:08
|Московский Индустриальный Банк
|66,30
|67,30
|74,90
|75,90
|15.02.2019 11:12
|Росгосстрах Банк
|66,20
|67,35
|74,80
|76,00
|15.02.2019 11:09
|СКБ-Банк
|66,01
|67,49
|74,56
|76,04
|15.02.2019 11:12
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|74,50
|76,50
|15.02.2019 11:09
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,80
|74,32
|76,37
|15.02.2019 11:11
|Россельхозбанк
|65,45
|68,05
|73,95
|76,55
|15.02.2019 11:06
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:08
|Банк «Возрождение»
|64,95
|67,85
|74,05
|76,95
|15.02.2019 11:10
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