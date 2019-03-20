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Курс нового румынского лея в Бисерове

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Бисерове на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Бисерова.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Бисерова
 
RON
15,35
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Бисерова
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