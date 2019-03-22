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Курс нового румынского лея в Державине

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Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Державине на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Державина.

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RON
15,25
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Державина
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