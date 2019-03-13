Вход
Поиск

Курс нового румынского лея в Дуплято-Масловке

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи нового румынского лея в Дуплято-Масловке на сегодня. Найдите лучший курс обмена нового румынского лея в банках Дуплято-Масловки.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Дуплято-Масловки
 
RON
15,54
рублей за новый румынский лей
Нет данных о курсах обмена в банках Дуплято-Масловки
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Только на Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах